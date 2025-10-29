ETV Bharat / Videos

40 देशों तक फैला पुष्कर के डांस टीचर का जादू, 20 सालों से विदेशियों को डांस सिखा रहे हेमंत देवड़ा - UNIQUE DANCE TEACHER OF PUSHKAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 7:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

राजस्थान की तीर्थ नगरी पुष्कर की लोक कला और सतरंगी संस्कृति हर देसी-विदेशी को प्रभावित करती है. उन्हीं कला में एक है हेमंत देवड़ा का नृत्य, जिसे सीखने के लिए विदेशी बालाएं भी पुष्कर आती हैं. उन्हें कथक, क्लासिकल, बॉलीवुड म्यूजिक के अलावा राजस्थानी लोक नृत्य भी खूब लुभाते हैं. हेमंत देवड़ा पिछले 20 सालों से विदेशियों को नृत्य सिखा रहे हैं.. दुनिया के सत्तर से ज्यादा देशों में उनके शिष्य हैं... इतना ही नहीं, वो 40 देशों के करीब डेढ़ सौ शहरों में अपनी नृत्यकला की धाक जमा चुके है. पुष्कर के माली मोहल्ले के पास हेमंत का अपना डांस स्कूल है, जहां देसी-विदेशी शिष्यों की भीड़ लगी रहती है.

राजस्थान की तीर्थ नगरी पुष्कर की लोक कला और सतरंगी संस्कृति हर देसी-विदेशी को प्रभावित करती है. उन्हीं कला में एक है हेमंत देवड़ा का नृत्य, जिसे सीखने के लिए विदेशी बालाएं भी पुष्कर आती हैं. उन्हें कथक, क्लासिकल, बॉलीवुड म्यूजिक के अलावा राजस्थानी लोक नृत्य भी खूब लुभाते हैं. हेमंत देवड़ा पिछले 20 सालों से विदेशियों को नृत्य सिखा रहे हैं.. दुनिया के सत्तर से ज्यादा देशों में उनके शिष्य हैं... इतना ही नहीं, वो 40 देशों के करीब डेढ़ सौ शहरों में अपनी नृत्यकला की धाक जमा चुके है. पुष्कर के माली मोहल्ले के पास हेमंत का अपना डांस स्कूल है, जहां देसी-विदेशी शिष्यों की भीड़ लगी रहती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

UNIQUE DANCE TEACHER OF PUSHKAR
पुष्कर के डांस टीचर का जादू
कालबेरिया डांस का जादू
क्लासिक डांस स्कूल
UNIQUE DANCE TEACHER OF PUSHKAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Pandit Deendayal Upadhyay Housing Scheme in Gujarat

गुजरात में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना से ग्रामीणों को मिला पक्का घर और सम्मान

October 29, 2025 at 7:09 PM IST
drug de-addiction

नशा मुक्ति की मिसाल मिरगपुर गांव, गिनीज बुक में नाम

October 28, 2025 at 10:49 PM IST
Melissa Hurricane

174 सालों में आया सबसे शक्तिशाली तूफान 'मेलिसा' जमैका और क्यूबा में कैसे मचा सकता है तबाही?

October 28, 2025 at 10:35 PM IST
lifted weighted his ears

पंजाब के लुधियाना के अमरीक ने कान से उठाया 84.5 किलोग्राम वजन, गिनीज बुक में दर्ज कराया नाम

October 28, 2025 at 10:33 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.