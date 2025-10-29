राजस्थान की तीर्थ नगरी पुष्कर की लोक कला और सतरंगी संस्कृति हर देसी-विदेशी को प्रभावित करती है. उन्हीं कला में एक है हेमंत देवड़ा का नृत्य, जिसे सीखने के लिए विदेशी बालाएं भी पुष्कर आती हैं. उन्हें कथक, क्लासिकल, बॉलीवुड म्यूजिक के अलावा राजस्थानी लोक नृत्य भी खूब लुभाते हैं. हेमंत देवड़ा पिछले 20 सालों से विदेशियों को नृत्य सिखा रहे हैं.. दुनिया के सत्तर से ज्यादा देशों में उनके शिष्य हैं... इतना ही नहीं, वो 40 देशों के करीब डेढ़ सौ शहरों में अपनी नृत्यकला की धाक जमा चुके है. पुष्कर के माली मोहल्ले के पास हेमंत का अपना डांस स्कूल है, जहां देसी-विदेशी शिष्यों की भीड़ लगी रहती है.