40 देशों तक फैला पुष्कर के डांस टीचर का जादू, 20 सालों से विदेशियों को डांस सिखा रहे हेमंत देवड़ा - UNIQUE DANCE TEACHER OF PUSHKAR
Published : October 29, 2025 at 7:42 PM IST
राजस्थान की तीर्थ नगरी पुष्कर की लोक कला और सतरंगी संस्कृति हर देसी-विदेशी को प्रभावित करती है. उन्हीं कला में एक है हेमंत देवड़ा का नृत्य, जिसे सीखने के लिए विदेशी बालाएं भी पुष्कर आती हैं. उन्हें कथक, क्लासिकल, बॉलीवुड म्यूजिक के अलावा राजस्थानी लोक नृत्य भी खूब लुभाते हैं. हेमंत देवड़ा पिछले 20 सालों से विदेशियों को नृत्य सिखा रहे हैं.. दुनिया के सत्तर से ज्यादा देशों में उनके शिष्य हैं... इतना ही नहीं, वो 40 देशों के करीब डेढ़ सौ शहरों में अपनी नृत्यकला की धाक जमा चुके है. पुष्कर के माली मोहल्ले के पास हेमंत का अपना डांस स्कूल है, जहां देसी-विदेशी शिष्यों की भीड़ लगी रहती है.
