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पुरी में बेसहारा पशुओं का सहारा बना श्री जगन्नाथ गो सेवा संस्थानम: चौबीसों घंटे इलाज, चारा-पानी और शेल्टर का इंतजाम

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SHRI JAGANNATH GO SEVA SANSTHANAM PURI (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2026 at 11:00 AM IST

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ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ गो सेवा संस्थानम बेसहारा, घायल और बीमार मवेशियों के लिए एक बड़ा सहारा बन गया है। साल 2017 में स्थापित यह संस्थान सड़क हादसों या बीमारियों से पीड़ित गायों और बछड़ों का चौबीसों घंटे रेस्क्यू कर उनका इलाज करता है। इसके वॉलंटियर मवेशियों को समय पर मेडिकल सुविधा, चारा-पानी और सुरक्षित शेल्टर उपलब्ध कराते हैं। रात के समय सड़क हादसों को रोकने के लिए मवेशियों पर रिफ्लेक्टिव बेल्ट भी लगाए जाते हैं। अब तक यह संस्थान एक हजार से अधिक मवेशियों की जान बचा चुका है और भविष्य में एक अत्याधुनिक पशु अस्पताल खोलने की योजना पर काम कर रहा है। यह अनूठी पहल समाज में पशु प्रेम और उनकी सेवा की एक मिसाल पेश कर रही है, जिससे जुड़कर लोग पुण्य के भागी बन रहे हैं।

ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ गो सेवा संस्थानम बेसहारा, घायल और बीमार मवेशियों के लिए एक बड़ा सहारा बन गया है। साल 2017 में स्थापित यह संस्थान सड़क हादसों या बीमारियों से पीड़ित गायों और बछड़ों का चौबीसों घंटे रेस्क्यू कर उनका इलाज करता है। इसके वॉलंटियर मवेशियों को समय पर मेडिकल सुविधा, चारा-पानी और सुरक्षित शेल्टर उपलब्ध कराते हैं। रात के समय सड़क हादसों को रोकने के लिए मवेशियों पर रिफ्लेक्टिव बेल्ट भी लगाए जाते हैं। अब तक यह संस्थान एक हजार से अधिक मवेशियों की जान बचा चुका है और भविष्य में एक अत्याधुनिक पशु अस्पताल खोलने की योजना पर काम कर रहा है। यह अनूठी पहल समाज में पशु प्रेम और उनकी सेवा की एक मिसाल पेश कर रही है, जिससे जुड़कर लोग पुण्य के भागी बन रहे हैं।

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