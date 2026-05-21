पुरी रथ यात्रा: 42 पहियों का निर्माण पूरा होने के बाद, तीन रथों के धुरों के निर्माण का कार्य शुरू हुआ - PURI RATH YATRA
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Published : May 21, 2026 at 11:10 PM IST
रथ यत्रा से पहले ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों के निर्माण का काम तेज हो गया है। खास बात यह है कि तीनों रथों को बनाने में 70 से अधिक प्रकार की लोहे की कीलों का इस्तेमाल होता है। ये कीलें पारंपरिक तरीके से डोलावेदी के अस्थायी कार्यशालाओं में तैयार की जाती हैं। महाराणा सेवायतों के अनुसार, तीन इंच से लेकर चार फीट लंबी कीलें अलग-अलग हिस्सों में लगाई जाती हैं। रथ निर्माण के लिए चार टन से ज्यादा लोहे की जरूरत पड़ती है और 52 दिनों तक लगातार काम चलता है। सेवायतों का कहना है कि यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी हाथ से बनाए गए औजारों से ही रथ तैयार किए जाते हैं.
रथ यत्रा से पहले ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों के निर्माण का काम तेज हो गया है। खास बात यह है कि तीनों रथों को बनाने में 70 से अधिक प्रकार की लोहे की कीलों का इस्तेमाल होता है। ये कीलें पारंपरिक तरीके से डोलावेदी के अस्थायी कार्यशालाओं में तैयार की जाती हैं। महाराणा सेवायतों के अनुसार, तीन इंच से लेकर चार फीट लंबी कीलें अलग-अलग हिस्सों में लगाई जाती हैं। रथ निर्माण के लिए चार टन से ज्यादा लोहे की जरूरत पड़ती है और 52 दिनों तक लगातार काम चलता है। सेवायतों का कहना है कि यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी हाथ से बनाए गए औजारों से ही रथ तैयार किए जाते हैं.