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पुरी में रथ यात्रा के लिए 10 लाख श्रद्धालुओं की तैयारी, होटल-लॉज फुल… बंगाल में मुस्लिम प्रोफेसर की अनोखी जगन्नाथ यात्रा - PURI RATH YATRA

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JAGANNATH RATH YATRA 2026 PURI (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 1:48 PM IST

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ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगी. इस दौरान 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. भारी भीड़ को देखते हुए पुरी के लगभग सभी होटल और लॉज कई महीने पहले ही बुक हो चुके हैं. रथ यात्रा मार्ग के आसपास स्थित कमरों की सबसे अधिक मांग है और कई जगह किराया सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ गया है. प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में धर्म और आस्था की मिसाल पेश करती एक अनोखी रथ यात्रा भी आकर्षण का केंद्र है, जहां मुस्लिम प्रोफेसर डॉ. शेख मकबूल इस्लाम वर्षों से भगवान जगन्नाथ की परिक्रमा कर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देते आ रहे हैं.

ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगी. इस दौरान 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. भारी भीड़ को देखते हुए पुरी के लगभग सभी होटल और लॉज कई महीने पहले ही बुक हो चुके हैं. रथ यात्रा मार्ग के आसपास स्थित कमरों की सबसे अधिक मांग है और कई जगह किराया सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ गया है. प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में धर्म और आस्था की मिसाल पेश करती एक अनोखी रथ यात्रा भी आकर्षण का केंद्र है, जहां मुस्लिम प्रोफेसर डॉ. शेख मकबूल इस्लाम वर्षों से भगवान जगन्नाथ की परिक्रमा कर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देते आ रहे हैं.

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