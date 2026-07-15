भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा के लिए पुरी तैयार, देश-विदेश से पहुंचे लाखों श्रद्धालु - JAGANNATH TEMPLE
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Published : July 15, 2026 at 12:10 PM IST
ओडिशा का पवित्र शहर पुरी भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है. नौ दिवसीय इस भव्य धार्मिक आयोजन से पहले देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंच चुके हैं. कारीगर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विशाल रथों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो. 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ अपने भाई-बहनों के साथ 12वीं सदी के मंदिर से निकलकर लगभग 2.6 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर की यात्रा करेंगे. 27 जुलाई को उनकी वापसी के साथ इस ऐतिहासिक और आस्था से जुड़े नौ दिवसीय उत्सव का समापन होगा.
ओडिशा का पवित्र शहर पुरी भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है. नौ दिवसीय इस भव्य धार्मिक आयोजन से पहले देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंच चुके हैं. कारीगर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विशाल रथों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो. 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ अपने भाई-बहनों के साथ 12वीं सदी के मंदिर से निकलकर लगभग 2.6 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर की यात्रा करेंगे. 27 जुलाई को उनकी वापसी के साथ इस ऐतिहासिक और आस्था से जुड़े नौ दिवसीय उत्सव का समापन होगा.