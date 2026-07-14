जगन्नाथ रथ यात्रा का महापर्व, पुरी में सभी होटल-लॉज फुल… 13 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात - RATH YATRA 2026
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Published : July 14, 2026 at 8:28 PM IST
भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होने जा रही है और उससे पहले ओडिशा के पुरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. होटल और लॉज संचालकों के मुताबिक, मुख्य आयोजन से कई सप्ताह पहले ही लगभग सभी कमरे बुक हो चुके हैं. देशभर से आए श्रद्धालु रथ यात्रा के भव्य आयोजन और तैयारियों की सराहना कर रहे हैं. प्रशासन ने सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. करीब 13,000 सुरक्षाकर्मियों, एनएसजी कमांडो, एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, स्पेशल टैक्टिकल यूनिट, एंटी-सैबोटेज टीम और खुफिया एजेंसियों को तैनात किया गया है. भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण और रथ खींचने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है. पुरी अब इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है.
भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होने जा रही है और उससे पहले ओडिशा के पुरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. होटल और लॉज संचालकों के मुताबिक, मुख्य आयोजन से कई सप्ताह पहले ही लगभग सभी कमरे बुक हो चुके हैं. देशभर से आए श्रद्धालु रथ यात्रा के भव्य आयोजन और तैयारियों की सराहना कर रहे हैं. प्रशासन ने सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. करीब 13,000 सुरक्षाकर्मियों, एनएसजी कमांडो, एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, स्पेशल टैक्टिकल यूनिट, एंटी-सैबोटेज टीम और खुफिया एजेंसियों को तैनात किया गया है. भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण और रथ खींचने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है. पुरी अब इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है.