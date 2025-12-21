ETV Bharat / Videos

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

December 21, 2025

कानपुर: शहर के स्वरूप नगर स्थित गैंजेस क्लब ने अपने 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शनिवार को यादगार समारोह का आयोजन किया. समारोह का मुख्य आकर्षण पंजाबी सिंगर गुरदास मान की प्रस्तुति रही. जैसे ही वे मंच पर आए, लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया. उन्होंने लोकप्रिय और भावनात्मक गीतों से श्रोताओं का दिल जीत लिया. गुरदास मान की आवाज और उनके गीतों के बोलों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया. कई लोग अपनी जगह से खड़े होकर तालियां बजाते और संगीत का आनंद लेते नजर आए. कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे.

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

