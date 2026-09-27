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पंजाब की यूनिवर्सिटी में बवाल, रेप के दावे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, हाईवे किया जाम

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रेप के दावे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 9:32 PM IST

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पंजाब की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्रों स्टूडेंट्स ने रविवार सुबह कैंपस में हंगामा किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया. उनका दावा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बाहरी व्यक्ति ने एक लड़की के साथ रेप किया था. पुलिस ने कहा कि छात्रों की शिकायत पर एफआईआऱ दर्ज की जाएगी. छात्रों ने जालंधर-फगवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो गया. वहीं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) ने एक बयान में कहा कि अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के छात्र खिड़कियों के शीशे एवं गमले तोड़ते और आग लगाते दिखाई दे रहे हैं. छात्रों ने जालंधर-फगवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जाम कर दिया.

पंजाब की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्रों स्टूडेंट्स ने रविवार सुबह कैंपस में हंगामा किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया. उनका दावा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बाहरी व्यक्ति ने एक लड़की के साथ रेप किया था. पुलिस ने कहा कि छात्रों की शिकायत पर एफआईआऱ दर्ज की जाएगी. छात्रों ने जालंधर-फगवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो गया. वहीं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) ने एक बयान में कहा कि अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के छात्र खिड़कियों के शीशे एवं गमले तोड़ते और आग लगाते दिखाई दे रहे हैं. छात्रों ने जालंधर-फगवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जाम कर दिया.

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एलपीयू छात्रा से रेप
एलपीयू कैंपस में अशांति
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