पंजाब के पठानकोट और हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर के बीच रेल सेवा फिर से शुरू हो गई है. हिमालय की तलहटी से गुजरने वाली इस नैरो गेज टॉय ट्रेन की यात्रा 2022 में आई बाढ़ के वक्त रोक दी गई थी. इस दौरान चक्की नदी पर बना एक पुल बह गया था. हालांकि, बाढ़ में तबाह हो चुका ये पुल फिर से बनकर तैयार हो गया है. इस रूट पर मंगलवार से ट्रेन सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं, जोकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है. उम्मीद है कि इस रूट पर रेल सेवा के फिर से शुरू होने से सैलानियों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगी. बहरहाल, पठानकोट-जोगिंदर नगर रेल लिंक के फिर से शुरू होने से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, साथ ही यात्री कम पैसे में यात्रा कर सकेंगे.