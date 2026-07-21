ETV Bharat / Videos

किसानों का दिल्ली कूच: शंभू बॉर्डर पर पुलिस की भारी बैरिकेडिंग, अमेरिका-भारत ट्रेड डील का विरोध! - FARMERS PROTEST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Punjab farmers Delhi chalo march today (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 3:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका-भारत ट्रेड डील के विरोध में पंजाब के किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है. किसान नेता सरवण सिंह पंधेर की अगुवाई में किसान मंगलवार सुबह दिल्ली के किसान घाट जाने के लिए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पहुंच गए हैं. इसे देखते हुए हरियाणा पुलिस ने दोनों बॉर्डरों पर भारी पुलिस फोर्स और JCB तैनात कर बैरिकेडिंग कर दी है, जिससे नेशनल हाईवे-44 (NH-44) पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है. अंबाला पुलिस ने इलाके में धारा 163 लागू कर दी है और ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया है. वहीं, बीजेपी नेताओं ने किसानों के इस प्रदर्शन को पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश बताया है. ताज़ा अपडेट्स के लिए वीडियो को अंत तक देखें.

अमेरिका-भारत ट्रेड डील के विरोध में पंजाब के किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है. किसान नेता सरवण सिंह पंधेर की अगुवाई में किसान मंगलवार सुबह दिल्ली के किसान घाट जाने के लिए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पहुंच गए हैं. इसे देखते हुए हरियाणा पुलिस ने दोनों बॉर्डरों पर भारी पुलिस फोर्स और JCB तैनात कर बैरिकेडिंग कर दी है, जिससे नेशनल हाईवे-44 (NH-44) पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है. अंबाला पुलिस ने इलाके में धारा 163 लागू कर दी है और ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया है. वहीं, बीजेपी नेताओं ने किसानों के इस प्रदर्शन को पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश बताया है. ताज़ा अपडेट्स के लिए वीडियो को अंत तक देखें.

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI MARCH
SHAMBHU BORDER
KHANAURI BORDER
INDIA US TRADE DEAL
FARMERS PROTEST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

पेपर लीक पर बोले पीएम मोदी

पेपर लीक पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा- सरकार छात्रों के साथ, होगी सख्त कार्रवाई

July 21, 2026 at 3:14 PM IST
US airstrikes on Iran 10th consecutive night

अमेरिका-ईरान युद्ध: लगातार 10वीं रात US के भीषण हमले, ईरान का पलटवार और हूतियों ने किया लाल सागर ब्लॉक!

July 21, 2026 at 1:29 PM IST
SIKKIM NAMCHI SAMARDUNG TUNNEL LANDSLIDE

सिक्किम टनल हादसा: लैंडस्लाइड से 7 मजदूरों की मौत, मीथेन गैस लीक होने से 20 को बचाने में आ रही मुश्किल!

July 21, 2026 at 11:51 AM IST
SAKAR ROBOTICS AI MOBILE TOWER FOR CROWD CONTROL

'AI सर्विलांस टावर: भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट टॉवर तैयार, देखिए क्या है खासियत?

July 21, 2026 at 11:50 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.