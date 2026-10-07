पंजाब: 'अमृतसरी कुलचा' को जीआई टैग दिलाने की कोशिशें तेज

ताजे बने अमृतसरिया कुलचे की कुरकुरी आवाज, उसकी सुनहरी और मुलायम सतह पर लगे मक्खन की महक और साथ में मसालेदार छोले, पंजाब के अमृतसर में यह सिर्फ एक मशहूर व्यंजन नहीं है.ब्लकि यह एक ऐसा स्वाद है जो शहर की पहचान बन गया है। आलू-भरे इस खास कुलचे को अपनी कुरकुरी, परतदार और इसके अंदर भरी जाने वाली लजीज और जायकेदार चीजों के लिए जाना जाता है। पारंपरिक रूप से तंदूर में पकाए जाने वाले इन कुलचों को छोले, चटनी और प्याज के साथ परोसा जाता है। यह कॉम्बिनेशन अमृतसर की पहचान बन गया है। और अब अमृतसरी कुलचा की प्रामाणिक पहचान, पारंपरिक स्वाद और विरासत को जल्द ही आधिकारिक मान्यता मिल सकती है। पंजाब सरकार ने, हाल ही में बनी 'अमृतसरी स्टफ्ड कुलचा एसोसिएशन' के साथ मिलकर, इस मशहूर व्यंजन के लिए जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसोसिएशन को उम्मीद है कि जीआई टैग से अमृतसरी कुलचा को और ज्यादा पहचान मिलेगी और साथ ही इसे बनाने के पारंपरिक तरीके और इसकी प्रामाणिकता को भी सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।