पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: AAP ने जारी की पहली लिस्ट, 40 मौजूदा विधायकों पर लगाया दांव, कई मंत्रियों पर लटकी है तलवार!

पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में सभी मौजूदा विधायकों को जगह दी है. पार्टी हाई कमान ने कड़े मुकाबले वाली या संवेदनशील सीटों पर कठिन फैसले लेना अभी टाल दिया है. इस लिस्ट में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सबसे प्रमुख चेहरा हैं, जो संगरूर जिले में अपने पारंपरिक गढ़ धुरी से फिर से चुनाव लड़ेंगे. वहीं, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां कोटकपूरा से फिर किस्मत आजमाएंगे. उन्होंने 2017 और 2022 चुनावों में भी कोटकपूरा सीट पर जीत दर्ज की थी. उद्योगपति से राजनेता बने संजीव अरोड़ा लुधियाना वेस्ट पर फिर से चुनाव लड़ेंगे. 2025 के उपचुनाव में उन्होंने लुधियाना वेस्ट से जीत हासिल की थी. विधायक बनने से पहले वो राज्यसभा सदस्य थे. मई 2026 में ED ने उन्हें PMLA के तहत गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद उनका मंत्रालय छिन गया था और वो तकनीकी रूप से वे बिना विभाग के कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल का नाम अजनाला से उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हैं. पेशे से रेडियोलॉजिस्ट डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर अमृतसर साउथ से चुनाव लडेंगे. वहीं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अमनशेर सिंह "शेरी" कलसी बटाला से किस्मत आजमाएंगे. 2022 में उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी. आम आदमी पार्टी ने 40 सुरक्षित मौजूदा सीटों को पक्का कर लिया है, लेकिन कई हाई-प्रोफाइल दिग्गज और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री इस शुरुआती टिकट सूची से साफ तौर पर गायब हैं. पार्टी के पास वर्तमान में 117 सदस्यीय विधानसभा में 94 सीटें हैं, इसलिए 50 से अधिक मौजूदा विधायकों को अभी भी हरी झंडी मिलने का इंतजार है.