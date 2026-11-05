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राहुल गांधी का पंजाब के मुख्यमंत्री पर हमला, कहा- 'चुटकुला सुनाते थे... सुबह 11 बजे उनके मुंह से शराब की बू आती थी'

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राहुल गांधी का पंजाब के मुख्यमंत्री पर हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2026 at 1:37 PM IST

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में विधानसभा चुनाव के प्रचार आगाज करते हुए बीजेपी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी को पंजाब का सबसे अहम मुद्दा करार दिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर नशे को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लोकसभा में वो 'चुटकुला सुनाते थे. सुबह 11 बजे उनके मुंह से शराब की बू आती थी. उन्होंने कहा, 'आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन राज्य के किसी भी कोने से नशा खत्म नहीं हुआ है.'

उन्होंने अपराध को लेकर भी सरकार को घेरा और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है, इसीलिए अपराध और नशा बढ़ रहा है.  

राहुल ने ड्रग के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. इस रैली की खास बात ये है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले संगरूर जिले के फग्गूवाला गांव में ये रैली की. पंजाब में कांग्रेस काफी समय से अंदरूनी कलह से जूझ रही है, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान पंजाब में पार्टी नेतृत्व एक ही मंच पर एक साथ नजर आया.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में विधानसभा चुनाव के प्रचार आगाज करते हुए बीजेपी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी को पंजाब का सबसे अहम मुद्दा करार दिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर नशे को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लोकसभा में वो 'चुटकुला सुनाते थे. सुबह 11 बजे उनके मुंह से शराब की बू आती थी. उन्होंने कहा, 'आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन राज्य के किसी भी कोने से नशा खत्म नहीं हुआ है.'

उन्होंने अपराध को लेकर भी सरकार को घेरा और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है, इसीलिए अपराध और नशा बढ़ रहा है.  

राहुल ने ड्रग के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. इस रैली की खास बात ये है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले संगरूर जिले के फग्गूवाला गांव में ये रैली की. पंजाब में कांग्रेस काफी समय से अंदरूनी कलह से जूझ रही है, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान पंजाब में पार्टी नेतृत्व एक ही मंच पर एक साथ नजर आया.

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