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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: भगवंत मान के OSD के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अब CBI करेगी

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2026 at 7:53 PM IST

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन और दूसरों के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक टाइमफ्रेम तय किया है और दो महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया.

पूरा विवाद ED के पंजाब पुलिस चीफ को लिखे लेटर से शुरू हुआ. अपनी जांच के दौरान सामने आए फैक्ट्स के आधार पर ईडी ने डीजीपी को बताया कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. ईडी के भेजे गए डॉक्यूमेंट्स में मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन के साथ-साथ कुछ दूसरे अधिकारियों का भी नाम लिया गया. फिर इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये निर्देश दिया. कोर्ट का फैसला आते ही विपक्ष ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है. पंजाब में अगले साल विधानसभा का चुनाव है. ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार मुश्किल में फंसती दिख रही है.  

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन और दूसरों के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक टाइमफ्रेम तय किया है और दो महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया.

पूरा विवाद ED के पंजाब पुलिस चीफ को लिखे लेटर से शुरू हुआ. अपनी जांच के दौरान सामने आए फैक्ट्स के आधार पर ईडी ने डीजीपी को बताया कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. ईडी के भेजे गए डॉक्यूमेंट्स में मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन के साथ-साथ कुछ दूसरे अधिकारियों का भी नाम लिया गया. फिर इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये निर्देश दिया. कोर्ट का फैसला आते ही विपक्ष ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है. पंजाब में अगले साल विधानसभा का चुनाव है. ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार मुश्किल में फंसती दिख रही है.  

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PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT
CBI INVESTIGATION
CORRUPTION CHARGES AGAINST OSD
ED CHARGES
HC ORDER CBI EQUIRY ON OSD CASE

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