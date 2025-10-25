राजस्थान के अलवर के वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर में देशभर की सबसे प्यारी और दुर्लभ पुंगनूर गायें लाई गई हैं। इनकी छोटी कद काठी और मासूमियत देखकर लोगों के चेहरों पर अनायास ही मुस्कान आ जाती है। मंदिर की ओर से इनका नामकरण राधा और कृष्ण के नाम पर किया गया है. आंध्रप्रदेश के पुंगनूर से लाई गई इन गायों की ऊंचाई आमतौर पर 24 से 27 इंच होती है और वजन लगभग 125 से 150 किलो. यह गाय हर दिन 2 से ढाई लीटर दूध देती हैं, वो भी बेहद पौष्टिक. शहरों या छोटे घरों में पालने के लिए ये गायें बेहद उपयुक्त हैं.