अलवर के वेंकटेश बालाजी मंदिर की शोभा बनीं पुंगनूर नस्ल की गायें, आंध्रप्रदेश के पुंगनूर से लाई गईं राधा और कृष्ण - PUNGNUR COWS IN BALAJI TEMPLE
Published : October 25, 2025 at 10:20 PM IST
राजस्थान के अलवर के वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर में देशभर की सबसे प्यारी और दुर्लभ पुंगनूर गायें लाई गई हैं। इनकी छोटी कद काठी और मासूमियत देखकर लोगों के चेहरों पर अनायास ही मुस्कान आ जाती है। मंदिर की ओर से इनका नामकरण राधा और कृष्ण के नाम पर किया गया है. आंध्रप्रदेश के पुंगनूर से लाई गई इन गायों की ऊंचाई आमतौर पर 24 से 27 इंच होती है और वजन लगभग 125 से 150 किलो. यह गाय हर दिन 2 से ढाई लीटर दूध देती हैं, वो भी बेहद पौष्टिक. शहरों या छोटे घरों में पालने के लिए ये गायें बेहद उपयुक्त हैं.
