पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी सिया गोयल के माता-पिता पहली बार मीडिया के सामने आए. उन्होंने कहा कि यदि उनकी बेटी जांच और अदालत में दोषी साबित होती है, तो उसे भी कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. पुलिस के अनुसार 18 जून को 22 वर्षीय केतन अग्रवाल की कथित तौर पर लोहागढ़ किले पर हत्या कर शव को करीब 400 फीट गहरी खाई में धक्का दिया गया. शुरुआती जांच में प्रेम संबंध और आपसी विवाद को हत्या की संभावित वजह माना जा रहा है. पुलिस मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा.