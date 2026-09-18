पुणे: 21 हजार पानीपुरी से बनी 13 फीट ऊंची इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमा, देखते ही कहेंगे वाह!

पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है. महाराष्ट्र के पुणे में गणपति की एक अनोखी मूर्ति लोगों का ध्यान खींच रही हैं. फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर 21 हजार पानीपूरी से करीब 13 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा बनाई गई है. इस गणेश प्रतिमा को बनाने में बांस, कागज का इस्तेमाल किया गया है और प्रत्येक पानीपूरी को बहुत बारीकी से ढ़ाचे में लगाया गया है. 'गणेश भेल' के मालिक रूपेश और दिनेश गुडमेवार ने अपने कारोबार से जुड़ी चीजों का अनोखे ढंग से इस्तेमाल करके ये आकर्षक मूर्ति बनाई है. दोनों भाइयों को इस मूर्ति को बनाने के विचार 6 महीने पहले आया, इसके बाद इन्होंने मूर्ति के लिए जरूरी स्ट्रक्चरल डिजाइन पर स्टडी की और मूर्ति बनाने का असली काम दो महीने पहले शुरू किया. यहां आने वाले लोग पानीपूरी से बनी इस मूर्ति को देखते रह जाते हैं और तारीफ किए बिना नहीं रहते.