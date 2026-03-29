एक ऐसे युग में जहां मशीन से बने उत्पाद तेजी से पारंपरिक हस्तशिल्प की जगह ले रहे हैं, पुडुचेरी के विल्लियानूर के मशहूर टेराकोटा कलाकार वी. के. मुनुसामी सदियों पुराने शिल्प को संरक्षित कर रहे हैं. 58 साल के मुनुसामी ने चार दशक से ज्यादा समय टेराकोटा की बारीक कलाकृतियां बनाने में बिताई हैं. इनमें आदमकद मूर्तियों से लेकर कुछ सेंटीमीटर जितने लघु शिल्प शामिल हैं. औपचारिक शिक्षा पूरी न करने के बावजूद, उनकी बेहतरीन शिल्पकारी ने उन्हें 2020 में प्रतिष्ठित पद्म श्री सम्मान दिलाया.

मुनुसामी ने सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित किया है। ये सुनिश्चित किया है कि ये परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे. उनकी कार्यशाला में, शिल्पकार मिट्टी सूखने से पहले तेजी और बारीकी से उसे देवी-देवताओं, जानवरों और खिलौनों का आकार देते हैं. इस प्रक्रिया में मिट्टी का सावधानी से चुनाव, उसे आकार देना और टिकाऊ उत्पाद बनाने के लिए ऊंचे तापमान पर गर्म करना शामिल है.

बदलते समय के साथ पारंपरिक शिल्पों के सामने चुनौतियां हैं, तो वी. के. मुनुसामी जैसे कलाकार भी, जो इस विरासत को जिंदा रखे हुए हैं, ताकि सदियों पुरानी कला आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे.