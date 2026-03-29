ETV Bharat / Videos

पुडुचेरी: मिलिए टेराकोटा के जादूगर से, 22 पीढ़ियों से मिट्टी में जान फूंक रहे हैं पद्म श्री वी. के. मुनुसामी - TERRACOTTA ARTIST MUNUSAMY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
टेराकोटा के जादूगर वी. के. मुनुसामी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 29, 2026 at 10:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

एक ऐसे युग में जहां मशीन से बने उत्पाद तेजी से पारंपरिक हस्तशिल्प की जगह ले रहे हैं, पुडुचेरी के विल्लियानूर के मशहूर टेराकोटा कलाकार वी. के. मुनुसामी सदियों पुराने शिल्प को संरक्षित कर रहे हैं. 58 साल के मुनुसामी ने चार दशक से ज्यादा समय टेराकोटा की बारीक कलाकृतियां बनाने में बिताई हैं. इनमें आदमकद मूर्तियों से लेकर कुछ सेंटीमीटर जितने लघु शिल्प शामिल हैं. औपचारिक शिक्षा पूरी न करने के बावजूद, उनकी बेहतरीन शिल्पकारी ने उन्हें 2020 में प्रतिष्ठित पद्म श्री सम्मान दिलाया.

मुनुसामी ने सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित किया है। ये सुनिश्चित किया है कि ये परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे. उनकी कार्यशाला में, शिल्पकार मिट्टी सूखने से पहले तेजी और बारीकी से उसे देवी-देवताओं, जानवरों और खिलौनों का आकार देते हैं. इस प्रक्रिया में मिट्टी का सावधानी से चुनाव, उसे आकार देना और टिकाऊ उत्पाद बनाने के लिए ऊंचे तापमान पर गर्म करना शामिल है.  

बदलते समय के साथ पारंपरिक शिल्पों के सामने चुनौतियां हैं, तो वी. के. मुनुसामी जैसे कलाकार भी, जो इस विरासत को जिंदा रखे हुए हैं, ताकि सदियों पुरानी कला आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे. 

एक ऐसे युग में जहां मशीन से बने उत्पाद तेजी से पारंपरिक हस्तशिल्प की जगह ले रहे हैं, पुडुचेरी के विल्लियानूर के मशहूर टेराकोटा कलाकार वी. के. मुनुसामी सदियों पुराने शिल्प को संरक्षित कर रहे हैं. 58 साल के मुनुसामी ने चार दशक से ज्यादा समय टेराकोटा की बारीक कलाकृतियां बनाने में बिताई हैं. इनमें आदमकद मूर्तियों से लेकर कुछ सेंटीमीटर जितने लघु शिल्प शामिल हैं. औपचारिक शिक्षा पूरी न करने के बावजूद, उनकी बेहतरीन शिल्पकारी ने उन्हें 2020 में प्रतिष्ठित पद्म श्री सम्मान दिलाया.

मुनुसामी ने सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित किया है। ये सुनिश्चित किया है कि ये परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे. उनकी कार्यशाला में, शिल्पकार मिट्टी सूखने से पहले तेजी और बारीकी से उसे देवी-देवताओं, जानवरों और खिलौनों का आकार देते हैं. इस प्रक्रिया में मिट्टी का सावधानी से चुनाव, उसे आकार देना और टिकाऊ उत्पाद बनाने के लिए ऊंचे तापमान पर गर्म करना शामिल है.  

बदलते समय के साथ पारंपरिक शिल्पों के सामने चुनौतियां हैं, तो वी. के. मुनुसामी जैसे कलाकार भी, जो इस विरासत को जिंदा रखे हुए हैं, ताकि सदियों पुरानी कला आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे. 

For All Latest Updates

TAGGED:

TERRACOTTA ARTIST MUNUSAMY
टेराकोटा के जादूगर
पद्म श्री वीके मुनुसामी
विल्लियानूर का टेराकोटा
TERRACOTTA ARTIST MUNUSAMY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

जमीनी लड़ाई की तैयारी

युद्ध का 30वां दिन: जमीनी लड़ाई की तैयारी में अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशन फोर्स

March 29, 2026 at 10:46 PM IST
भाटपारा सीट पर टीएमसी-बीजेपी आमने-सामने

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: भाटपारा सीट पर टीएमसी और बीजेपी में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी

March 29, 2026 at 10:43 PM IST
केरल में सरकार बनाने का दावा

पलक्कड में पीएम मोदी की रैली, केरल में सरकार बनाने का किया दावा

March 29, 2026 at 10:41 PM IST
बाढ़ प्रभावित लोगों ने राहत उपायों की मांग की

असम विधानसभा चुनाव: बाढ़ प्रभावित होजाई और जमुनामुख के लोगों ने राहत उपायों की मांग की

March 29, 2026 at 8:28 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.