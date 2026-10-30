इंडिया ब्लॉक का CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'जन महाभियोग' टला, 1 नवंबर की महारैली के लिए रामलीला मैदान में तैयारियां अंतिम चरण में

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन का 'जन महाभियोग', जो शुक्रवार को यहां होना फिलहाल टल गया. शहर में मौसम की स्थिति को देखते हुए इसे टाल दिया गया. 'जन महाभियोग' अब 31 अक्टूबर को होने की संभावना है, जो सीईसी ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ रामलीला मैदान में विपक्षी गुट की रैली से एक दिन पहले है. सूत्रों ने कहा कि दिल्ली में बारिश के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया. राजधानी के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली INDIA ब्लॉक की महारैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. रैली में अब सिर्फ एक दिन बाकी है और मैदान में मंच बनाने से लेकर बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.