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डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, बुलाई गई महापंचायत

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बिजली कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ महापंचायत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2026 at 7:47 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: डूब क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर काटे गए बिजली कनेक्शनों के विरोध में स्थानीय लोगों का आक्रोश खुलकर आज सोमवार को सामने आ गया है. पृथला ब्रिज के पास डूब क्षेत्र के सैकड़ों निवासियों ने एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया. इस महापंचायत में ग्रामीणों और किसानों ने बिजली काटे जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की और प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ आगे की ठोस रणनीति पर मंथन किया. महापंचायत में पहुंचे किसान नेता सुखबीर खलीफा ने साफ शब्दों में कहा कि मेहनत करने वालों के हितों की रक्षा होनी चाहिए और सरकार को इस दिशा में जनहितैषी कदम उठाने होंगे. पृथला ब्रिज के पास आयोजित इस महापंचायत में डूब क्षेत्र के सैकड़ों लोग एकजुट हुए. लोगों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के बिजली कनेक्शन काट दिए गए, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. महापंचायत में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से किसानों और मेहनतकश लोगों को केवल आश्वासनों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसान नेताओं ने कहा कि अगर मेहनतकश तबके का भला होगा, तो इससे सरकारों को भी मजबूती मिलेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अच्छे और ईमानदार लोगों की रक्षा करना और उनके हक में फैसले लेना सरकार का दायित्व है.

नई दिल्ली/नोएडा: डूब क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर काटे गए बिजली कनेक्शनों के विरोध में स्थानीय लोगों का आक्रोश खुलकर आज सोमवार को सामने आ गया है. पृथला ब्रिज के पास डूब क्षेत्र के सैकड़ों निवासियों ने एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया. इस महापंचायत में ग्रामीणों और किसानों ने बिजली काटे जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की और प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ आगे की ठोस रणनीति पर मंथन किया. महापंचायत में पहुंचे किसान नेता सुखबीर खलीफा ने साफ शब्दों में कहा कि मेहनत करने वालों के हितों की रक्षा होनी चाहिए और सरकार को इस दिशा में जनहितैषी कदम उठाने होंगे. पृथला ब्रिज के पास आयोजित इस महापंचायत में डूब क्षेत्र के सैकड़ों लोग एकजुट हुए. लोगों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के बिजली कनेक्शन काट दिए गए, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. महापंचायत में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से किसानों और मेहनतकश लोगों को केवल आश्वासनों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसान नेताओं ने कहा कि अगर मेहनतकश तबके का भला होगा, तो इससे सरकारों को भी मजबूती मिलेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अच्छे और ईमानदार लोगों की रक्षा करना और उनके हक में फैसले लेना सरकार का दायित्व है.

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