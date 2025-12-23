बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर भारत में उबाल, देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन - PROTEST AGAINST BANGLADESH
Published : December 23, 2025 at 4:48 PM IST
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बंगाली हिंदू दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर और जिंदा जलाकर हत्या के विरोध में आज भारत के अलग-अलग हिस्सों में सड़कों पर उबाल है. पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बांग्लादेश वीजा एप्लीकेशन सेंटर को बंद करा दिया गया. प्रदर्शनकारियों ने सेंटर के गेट पर ताला लगाया, साइन बोर्ड हटाए और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की. घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बांग्लादेश के लिए सभी तरह के वीजा तत्काल बंद किए जाएं.
उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ. विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की. यहां भी उच्चायोग के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है
कोलकाता में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी साधु-संतों के साथ बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन तक मार्च पर निकला. पुलिस ने रोकने की कोशिश की जिसके बाद सड़क पर ही धरना शुरू हो गया.
दिनभर विरोध प्रदर्शनों के चलते बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई और कुछ समय के लिए कार्यालयों को बंद करना पड़ा.
