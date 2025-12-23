ETV Bharat / Videos

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर भारत में उबाल, देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन - PROTEST AGAINST BANGLADESH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर भारत में उबाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 4:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बंगाली हिंदू दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर और जिंदा जलाकर हत्या के विरोध में आज भारत के अलग-अलग हिस्सों में सड़कों पर उबाल है. पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बांग्लादेश वीजा एप्लीकेशन सेंटर को बंद करा दिया गया. प्रदर्शनकारियों ने सेंटर के गेट पर ताला लगाया, साइन बोर्ड हटाए और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की. घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बांग्लादेश के लिए सभी तरह के वीजा तत्काल बंद किए जाएं.

उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ. विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की. यहां भी उच्चायोग के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है

कोलकाता में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी साधु-संतों के साथ बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन तक मार्च पर निकला. पुलिस ने रोकने की कोशिश की जिसके बाद सड़क पर ही धरना शुरू हो गया.

दिनभर विरोध प्रदर्शनों के चलते बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई और कुछ समय के लिए कार्यालयों को बंद करना पड़ा.

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बंगाली हिंदू दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर और जिंदा जलाकर हत्या के विरोध में आज भारत के अलग-अलग हिस्सों में सड़कों पर उबाल है. पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बांग्लादेश वीजा एप्लीकेशन सेंटर को बंद करा दिया गया. प्रदर्शनकारियों ने सेंटर के गेट पर ताला लगाया, साइन बोर्ड हटाए और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की. घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बांग्लादेश के लिए सभी तरह के वीजा तत्काल बंद किए जाएं.

उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ. विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की. यहां भी उच्चायोग के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है

कोलकाता में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी साधु-संतों के साथ बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन तक मार्च पर निकला. पुलिस ने रोकने की कोशिश की जिसके बाद सड़क पर ही धरना शुरू हो गया.

दिनभर विरोध प्रदर्शनों के चलते बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई और कुछ समय के लिए कार्यालयों को बंद करना पड़ा.

For All Latest Updates

TAGGED:

PROTEST AGAINST BANGLADESH
ATROCITIES ON HINDUS IN BANGLADESH
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या
भारत में विरोध प्रदर्शन
PROTEST AGAINST BANGLADESH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

प्राकृतिक आपदाओं ने दुनियाभर में मचाई तबाही

2025: दुखद यादों वाला साल, प्राकृतिक आपदाओं ने पूरी दुनिया में मचाई तबाही

December 22, 2025 at 11:05 PM IST
प्राकृतिक परिवेश में कुत्तों के प्रशिक्षण की खास सुविधा

ऊटी में खुला तमिलनाडु का पहला डॉग पार्क, प्राकृतिक परिवेश में कुत्तों के प्रशिक्षण की खास सुविधा

December 22, 2025 at 10:54 PM IST
कोलकाता में बीजेपी की चेतावनी

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर उबाल: कोलकाता में बीजेपी की चेतावनी, 16 दिसंबर को 10 हजार लोग करेंगे उप उच्चायोग का घेराव

December 22, 2025 at 10:54 PM IST
मिट्टी के कुल्हड़ से लाखों का व्यवसाय

मिट्टी के कुल्हड़ से लाखों का व्यवसाय, टेराकोटा आर्टिस्ट मकर केतन साहू ने बदली कई लोगों की जिंदगी

December 22, 2025 at 9:42 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.