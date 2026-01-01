ईरान में आर्थिक संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. यहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प हुई.जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड के जवान की मौत हो गई.

तेहरान से शुरू हुआ विरोध प्रदर्सन पूरे देश में फैल चुका है. कारोबारी और छात्र बिगड़ती आर्थिक स्थित को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं. इसकी वजह इरान की गिरती मुद्रा को बताया जा रहा है. अमेरिकी डॉलर करीब 14.2 लाख ईरानी रियाल के बराबर पहुंच गया है. दिसंबर में अनुमानित महंगाई दर 42. 5 फीसदी थी. जिससे आयात की लागत बढ़ गई. कारोबार और घर चलाना मुश्किल हो गया है.

राष्ट्रपति मसूद पेजेश कियान ने मजदूर नेताओं से मुलाकात की, संकट से निपटने का भरोसा जताया. हालांकि कई लोगों का मानना ​​है कि बदलाव लाने की असली ताकत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पास है.

लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार ने सेंट्रल बैंक के गवर्नर को बदल दिया है. ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही दशकों से पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से कमजोर हो चुकी है. सितंबर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु से जुड़े प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के बाद और दबाव में आ गई है. पश्चिमी देश और इजराइल लगातार ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगा रहे हैं. जिसे तेहरान नकारता रहा है.