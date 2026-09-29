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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन, कांग्रेस नेता बोले, 'इस्तीफे तक पीछे नहीं हटेंगे'

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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 4:12 PM IST

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मुख्य चुनाव आयोग आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है. सोमवार को पार्टी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन किया. दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. SIR में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर वो CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर  रहे हैं. दिल्ली, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, मणिपुर, कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत देश के अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. रैलियां की और जमकर धरना-प्रदर्शन किया.

वीओ- इसी मुद्दे पर पार्टी ने कल यानी बुधवार को इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई है. इससे पहले आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम साजिश के तहत हटाए जा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त मोदी सरकार की कठपुतली बन गए हैं.

मुख्य चुनाव आयोग आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है. सोमवार को पार्टी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन किया. दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. SIR में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर वो CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर  रहे हैं. दिल्ली, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, मणिपुर, कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत देश के अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. रैलियां की और जमकर धरना-प्रदर्शन किया.

वीओ- इसी मुद्दे पर पार्टी ने कल यानी बुधवार को इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई है. इससे पहले आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम साजिश के तहत हटाए जा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त मोदी सरकार की कठपुतली बन गए हैं.

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