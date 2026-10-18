पूरे फ्रांस में विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे आठ लाख लोग, 150 से अधिक पुलिसकर्मी घायल

महंगाई के खिलाफ फ्रांस में हो रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठा है. प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पें, आगजनी और लूटपाट की खबरें सामने आ रही है. हिंसा 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जबकि पुलिस ने 1200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है. फ्रांस के गृह मंत्री ने उपद्रवियों को बेहद हिंसक और कट्टर वामपंथी समूह बताया है और इन पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने X पर लिखा कि हमारे गणतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. जिन लोगों ने संपत्तियों में तोड़फोड़ की, सरकारी कार्यालयों और व्यवसायों पर हमले किए, और हमारे टाउन हॉल में लूटपाट भी की, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी. जो लोग अराजकता फैलाते हैं और जो लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने से रोकते हैं, उनके खिलाफ हम एकजुट होकर खड़े होंगे. पेरिस में, प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें कीं. वहीं, मास्क पहने प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पटाखे, पत्थर और दूसरी चीजें फेंकी. सड़कों पर कारों, साइकिलों और दूसरे वाहनों से घना काला धुआं उठता हुआ दिखा. पुलिस के अनुरोध पर कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए.

दावा किया जा रहा है कि देश भर में 110 जगहों पर मार्च हुए हैं. जिसमें करीब आठ लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं. फ्रांस भर में प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर की गई उस अपील पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें 2018 में शुरू हुए "येलो वेस्ट" आंदोलन को फिर से जीवित करने के लिए कहा गया था. प्रदर्शनकारियों ने सरकार के प्रति भारी निराशा और गुस्सा जाहिर किया.