पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले को उत्तर 24 परगना जिले के हालीसहर में प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया, जब वह तृणमूल कांग्रेस के मृत कार्यकर्ता बिरजू कीट के परिवार से मिलने जा रही थीं. प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, पानी की बोतलें और जूते फेंके, और स्थानीय पुलिस पर हिरासत में मौत के आरोपों के बीच नारे लगाए. गुरुवार रात पुलिस ने तृणमूल कार्यकर्ता बिरजू कीट को उनके घर से गिरफ्तार किया था. उन्हें शुक्रवार को बैरकपुर सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया. शनिवार सुबह बिरजू कीट पुलिस लॉक-अप में बेहोश मिले; अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि कस्टडी में पुलिस ने उन्हें पीट-पीटकर मार डाला.हालांकि पुलिस ने दावा किया कि बिरजू पहले से बीमार था और दिल की बीमारी से उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार दोपहर को मृतक पार्टी कार्यकर्ता के घर जा रही थीं, तभी उनकी गाड़ी पर हमला हुआ.