प्रोटेस्ट मार्च: राहुल गांधी ने लिखा, 'ज्ञानेश, हो गया भाई, अब इस्तीफा देने का समय आ गया है'!

विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आज दिल्ली में मार्च निकाला. इस दौरान राहुल गांधी के हाथ में एक प्ले कार्ड ने लोगों का ध्यान खींचा. उस प्ले कार्ड में अंग्रेजी में लिखा था- ज्ञानेश, इट्स डन ब्रो यानी ज्ञानेश, हो गया भाई. उधर, अपने X पोस्ट में भी उन्होंने लिखा- ज्ञानेश, हो गया भाई. इस्तीफा देने का समय आ गया है.

CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के मार्च के दौरान जमकर नारेबाजी हुई. विपक्षी सांसदों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ और डेमोक्रेसी बिकाऊ नहीं है- के नारे लगाए. जब वो चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे तभी पार्टियामेंट स्ट्रीट पर उन्हें रोक लिया गया. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत दूसरे सांसद वहीं धरने पर बैठ गए. दोनों आकाशवाणी परिसर में जाकर बैठ गए.

विपक्ष के मार्च को देखते हुए आज सुबह से ही दिल्ली की मोर्चेबंदी कर दी गई. संसद और चुनाव आयोग हेडक्वार्टर के अंदर और आसपास बैरिकेडिंग की गई थी. राहुल गांधी उस बैरिकेडिंग पर चढ़ और वहां तिरंगा झंडा लहराया. संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर बढ़ रहे कई विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.