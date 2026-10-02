जंतर मंतर पर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल, हिरासत में लिए गए विपक्ष के कई नेता

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली में लेफ्ट, आप और स्टूडेंट यूनियनों ने प्रदर्शन किया. आप नेता सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, आतिशी सहित 700 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया.जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पहुंची आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया. विरोध प्रदर्शन को लेकर सुबह से ही जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में हलचल तेज हो गई थी. प्रदर्शनकारी फिरोज शाह रोड से समूहों में जंतर मंतर की तरफ आगे बढ़ने लगे. वहीं प्रोटेस्ट को देखत हुए जंतर मंतर और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई. यहां RAF और दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया. दिल्ली पुलिस का दंगा नियंत्रण वाहन भी मौजूद था. साथ ही बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए थे. यहां धारा 163 लागू है. सार्वजनिक सभाओं, प्रदर्शनों और रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही एहतियात के तौर आसपास के 11 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है.