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'प्रधानमंत्री मोदी मेरा फोन टैप करवा रहे हैं', राहुल गांधी का बड़ा आरोप

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राहुल गांधी का बड़ा आरोप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 13, 2026 at 8:27 PM IST

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर उन पर निगरानी रखने के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका फोन टैप करवा रहे हैं. साथ ही उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री से उनके खिलाफ खुली बहस के लिए सहमत होने की मांग की. कांग्रेस द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी ने कहा, "प्रधानमंत्री को यह पता है क्योंकि उन्होंने मेरा फोन टैप करवाया है. जिस दिन पीएम मोदी आमने-सामने बहस के लिए तैयार हो जाएंगे सबको पता चल जाएगा कि कौन विदेशी ताकतों के कंट्रोल में है और कौन देश विरोधी है. ,साथ ही वे कितने समय से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं."लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा है कि पीएम मोदी के 'विदेशी ताकतों' के नियंत्रण (कंट्रोल) में होने का सबूत पहले से ही उनके फोन में है और इसलिए पीएम को पहले से ही पता है कि सबूत क्या है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर उन पर निगरानी रखने के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका फोन टैप करवा रहे हैं. साथ ही उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री से उनके खिलाफ खुली बहस के लिए सहमत होने की मांग की. कांग्रेस द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी ने कहा, "प्रधानमंत्री को यह पता है क्योंकि उन्होंने मेरा फोन टैप करवाया है. जिस दिन पीएम मोदी आमने-सामने बहस के लिए तैयार हो जाएंगे सबको पता चल जाएगा कि कौन विदेशी ताकतों के कंट्रोल में है और कौन देश विरोधी है. ,साथ ही वे कितने समय से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं."लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा है कि पीएम मोदी के 'विदेशी ताकतों' के नियंत्रण (कंट्रोल) में होने का सबूत पहले से ही उनके फोन में है और इसलिए पीएम को पहले से ही पता है कि सबूत क्या है.

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