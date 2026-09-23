ETV Bharat / Videos

कूनो से बाहर निकलेंगे चीते! MP, राजस्थान और गुजरात के 10 नए इलाकों में बसाने की बड़ी तैयारी

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
PROJECT CHEETAH EXPANSION TO OTHER STATES (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 2:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारत में 'प्रोजेक्ट चीता' को लेकर एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है. भारत में अब कुल 56 चीते हो गए हैं, जिनमें से 53 कूनो में और 3 गांधी सागर वाइल्डलाइफ सेंचुरी में मौजूद हैं. चीतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब इस प्रोजेक्ट का विस्तार मध्य प्रदेश से बाहर देश के दूसरे राज्यों में भी करने की तैयारी चल रही है.

वन्यजीव विशेषज्ञों ने देश भर में करीब 10 नए ऐसे सुरक्षित इलाकों की पहचान की है जहां भविष्य में चीतों को बसाया जा सकता है. इन ठिकानों में मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र भी शामिल हैं. नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए इन मेहमानों ने अब तक भारत की धरती पर 53 शावकों को जन्म दिया है.

भारत में 'प्रोजेक्ट चीता' को लेकर एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है. भारत में अब कुल 56 चीते हो गए हैं, जिनमें से 53 कूनो में और 3 गांधी सागर वाइल्डलाइफ सेंचुरी में मौजूद हैं. चीतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब इस प्रोजेक्ट का विस्तार मध्य प्रदेश से बाहर देश के दूसरे राज्यों में भी करने की तैयारी चल रही है.

वन्यजीव विशेषज्ञों ने देश भर में करीब 10 नए ऐसे सुरक्षित इलाकों की पहचान की है जहां भविष्य में चीतों को बसाया जा सकता है. इन ठिकानों में मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र भी शामिल हैं. नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए इन मेहमानों ने अब तक भारत की धरती पर 53 शावकों को जन्म दिया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

KUNO NATIONAL PARK
CHEETAH IN INDIA
WILDLIFE NEWS
MADHYA PRADESH
PROJECT CHEETAH

संबंधित ख़बरें

UTTARAKHAND TIGER RESERVE LATEST NEWS

कॉर्बेट से राजाजी नेशनल पार्क भेजे जाएंगे 5 और बाघ; NTCA से मिली मंजूरी, जानें क्या है पूरा प्लान

September 23, 2026 at 3:40 PM IST
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, जीता पहला गोल्ड; बैडमिंटन और वुशु में भी पदक पक्के

September 23, 2026 at 3:30 PM IST
Donald Trump warning to Iran deal or destruction

UN में ट्रंप की ईरान को दो टूक- 'डील करो या तबाही के लिए तैयार रहो'; कतर की मध्यस्थता में हुई बातचीत

September 23, 2026 at 3:20 PM IST
Mumbai Ahmedabad high speed rail project update

320 KM की रफ्तार, फिर भी नहीं लगेगा झटका; बुलेट ट्रेन के लिए रेलवे इस्तेमाल कर रही खास 'मूवेबल क्रॉसिंग' तकनीक

September 23, 2026 at 1:30 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.