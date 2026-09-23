कूनो से बाहर निकलेंगे चीते! MP, राजस्थान और गुजरात के 10 नए इलाकों में बसाने की बड़ी तैयारी

भारत में 'प्रोजेक्ट चीता' को लेकर एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है. भारत में अब कुल 56 चीते हो गए हैं, जिनमें से 53 कूनो में और 3 गांधी सागर वाइल्डलाइफ सेंचुरी में मौजूद हैं. चीतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब इस प्रोजेक्ट का विस्तार मध्य प्रदेश से बाहर देश के दूसरे राज्यों में भी करने की तैयारी चल रही है.

वन्यजीव विशेषज्ञों ने देश भर में करीब 10 नए ऐसे सुरक्षित इलाकों की पहचान की है जहां भविष्य में चीतों को बसाया जा सकता है. इन ठिकानों में मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र भी शामिल हैं. नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए इन मेहमानों ने अब तक भारत की धरती पर 53 शावकों को जन्म दिया है.