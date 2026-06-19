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गुजरात में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन, वडोदरा पुलिस ने नष्ट की 4 करोड़ की शराब - POLICE DESTROYED WINE WORTH 4 CRORE

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वडोदरा पुलिस ने नष्ट की 4 करोड़ की शराब (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 8:05 PM IST

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गुजरात में शराबबंदी कानून के सख्त पालन के तहत वडोदरा सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध शराब और बीयर को कोयली चेकपोस्ट पर रोड रोलर और बुलडोजर की मदद से नष्ट कर दिया. पुलिस के मुताबिक, वडोदरा स्वच्छ गुजरात के अभियान के तहत वडोदरा शहर के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के कोयली एरिया में जोन वन, जोन थ्री और जोन फोर में शराब को नष्ट किया गया. चार एसीपी, 14 पीआई, कलेक्टर के प्रतिनिधि और नशाबंदी और आबकारी के अफसर की मौजूदगी में ये अभियान पूरा किया गया. इसके तहत चार करोड़ एक लाख 70 हजार 51 रुपये की शराब नष्ट की गई.  

वडोदरा पुलिस की इस कार्रवाई को शराब तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है. पुलिस ने साफ किया है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ इसी तरह लगातार सख्त कदम उठाए जाएंगे. 

गुजरात में शराबबंदी कानून के सख्त पालन के तहत वडोदरा सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध शराब और बीयर को कोयली चेकपोस्ट पर रोड रोलर और बुलडोजर की मदद से नष्ट कर दिया. पुलिस के मुताबिक, वडोदरा स्वच्छ गुजरात के अभियान के तहत वडोदरा शहर के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के कोयली एरिया में जोन वन, जोन थ्री और जोन फोर में शराब को नष्ट किया गया. चार एसीपी, 14 पीआई, कलेक्टर के प्रतिनिधि और नशाबंदी और आबकारी के अफसर की मौजूदगी में ये अभियान पूरा किया गया. इसके तहत चार करोड़ एक लाख 70 हजार 51 रुपये की शराब नष्ट की गई.  

वडोदरा पुलिस की इस कार्रवाई को शराब तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है. पुलिस ने साफ किया है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ इसी तरह लगातार सख्त कदम उठाए जाएंगे. 

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