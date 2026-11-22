26वें झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई कैबिनेट मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए हैं. इसके तहत इस बार शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं की जाएगी. हालांकि, सुबह का सम्मान समारोह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगा. विधानसभा स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर दिए जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में विधायी उत्कृष्टता पुरस्कार चयन समिति का गठन किया गया है.