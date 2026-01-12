ETV Bharat / Videos

इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में इमाम अली के जीवन पर कार्यक्रम, उनकी शिक्षाओं पर डाला प्रकाश - LIFE AND TEACHINGS OF IMAM ALI

इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में कार्यक्रम (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 12, 2026 at 7:25 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के प्रतिष्ठित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, लोधी रोड स्थित बी. एस. अब्दुर रहमान ऑडिटोरियम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक ऑल-डे प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का विषय था—“इमाम अली की शिक्षाएँ और आधुनिक समाज”, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक, नैतिक और मानवीय मूल्यों के संदर्भ में भी बेहद प्रासंगिक रहा. वक्ताओं ने कहा कि आज का समाज जब भ्रष्टाचार, अन्याय, भेदभाव और नैतिक पतन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे समय में इमाम अली की शिक्षाएं एक मजबूत मार्गदर्शन प्रदान करती हैं. उन्होंने युवाओं से अपील की वे इमाम अली के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनें. इमाम अली की शिक्षाएं आज के आधुनिक समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और मानवता की रक्षा का मजबूत आधार बन सकती हैं.

