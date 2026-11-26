नेपाल में भारतीय दूतावास ने 26 अगस्त को नेपाल में आई खतरनाक बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय नागरिकों के परिवारों से कहा है कि वे नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी लापता भारतीय नागरिकों की लिस्ट को देखें और 2 दिसंबर तक कोई भी चिंता या आपत्ति जताएं. नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) ने 213 लापता भारतीय नागरिकों की लिस्ट जारी की है. यह उनकी मौत का अनुमान लगाने और उन्हें औपचारिक रूप से मृत घोषित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है. इस आपदा के बाद 1400 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि विदेशी नागरिकों समेत 5,000 से ज़्यादा लोग लापता हैं. नेपाली सरकार ने तय कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लापता लोगों को औपचारिक रूप से मृत घोषित करने का फैसला किया है. बाढ़ से भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के किनारे बने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें करीब एक दर्जन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट शामिल हैं.