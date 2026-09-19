दिल्ली में नाबालिग से दुष्कर्म-हत्या पर भड़कीं प्रियंका, राहुल ने पूछा- महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

दिल्ली में नाबालिग लड़की से कथित गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं. घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठाते हुए गृहमंत्री अमित शाह से पूछा कि दिल्ली पुलिस आपके अधीन है. दरअसल, एक किशोरी का शव 13 सितंबर को खेत में मिला था. जांच में सामने आया कि लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें तीन नाबालिग और एक 19 वर्षीय युवक शामिल है.