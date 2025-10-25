ETV Bharat / Videos

प्रियंका मधुबनी कला से सजा रहीं छठ पूजा के सूप, भक्ति और कला का अनोखा संगम - MADHUBANI ART

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2025 at 9:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आस्था और कला का संगम, गया के फल्गु नदी के तट पर ये देखने को मिला.कुमारी प्रियंका सूप पर अपनी श्रृद्धा को उकेरती हैं. ये इन सूपो पर मधुबनी पेंटिंग बना रही हैं. इनकी पेंटिंग का शौक जो अब भक्ति का रूप ले चुका है.सूर्य देव और छठ माता के चित्र बनाते हुए वो कहती हैं कि ये चित्र बनाते हुए ऐसा लगता है जैसे खुद अर्ध्य दे रही हूं.

प्रियंका कोरे सूपों पर अपनी मधुबनी पेंटिंग से इनको जिवंत कर देती हैं.गन्ना, फल, दिए, केले के पत्ते, मिट्टी का हाथी और उसके ऊपर छोटा घड़ा, महिला का सूर्य भगवान को अर्ध्य देते चित्र, इनकी आस्था को प्रकट करते हैं. यह कला मिथिला की परंपरागत शैली पर आधारित है, जिसमें प्राकृतिक रंगों, ज्यामितीय आकृतियों और सांस्कृतिक प्रतीकों से देवी-देवताओं, प्रकृति और लोक जीवन की कहानियों को दर्शाया गया है.

प्रियंका सूप पर केवल इस कला को बनाती हीं नहीं है. बल्कि वो छात्राओं को इस का प्रशिक्षण भी देती हैं.अब तक 500 से अधिक छात्राओं को प्रशिक्षित कर चुकी हैं. उनका मानना है कि ये कला न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनी है.बल्कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर फैला भी रही है.

आस्था और कला का संगम, गया के फल्गु नदी के तट पर ये देखने को मिला.कुमारी प्रियंका सूप पर अपनी श्रृद्धा को उकेरती हैं. ये इन सूपो पर मधुबनी पेंटिंग बना रही हैं. इनकी पेंटिंग का शौक जो अब भक्ति का रूप ले चुका है.सूर्य देव और छठ माता के चित्र बनाते हुए वो कहती हैं कि ये चित्र बनाते हुए ऐसा लगता है जैसे खुद अर्ध्य दे रही हूं.

प्रियंका कोरे सूपों पर अपनी मधुबनी पेंटिंग से इनको जिवंत कर देती हैं.गन्ना, फल, दिए, केले के पत्ते, मिट्टी का हाथी और उसके ऊपर छोटा घड़ा, महिला का सूर्य भगवान को अर्ध्य देते चित्र, इनकी आस्था को प्रकट करते हैं. यह कला मिथिला की परंपरागत शैली पर आधारित है, जिसमें प्राकृतिक रंगों, ज्यामितीय आकृतियों और सांस्कृतिक प्रतीकों से देवी-देवताओं, प्रकृति और लोक जीवन की कहानियों को दर्शाया गया है.

प्रियंका सूप पर केवल इस कला को बनाती हीं नहीं है. बल्कि वो छात्राओं को इस का प्रशिक्षण भी देती हैं.अब तक 500 से अधिक छात्राओं को प्रशिक्षित कर चुकी हैं. उनका मानना है कि ये कला न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनी है.बल्कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर फैला भी रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATH PUJA
MADHUBANI ART
छठ पूजा के सूप
भक्ति और कला का अनोखा संगम
MADHUBANI ART

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

spectacular air show of indian air force

एयरफोर्स की सूर्य किरण एयरोबैटिक टीम का शानदार प्रदर्शन, एक साथ नौ हॉक एमके-132 जेट विमानों ने दिखाए करतब

October 24, 2025 at 11:11 PM IST
carbide guns 300 children injured

मध्यप्रदेश में कार्बाइड गन से 300 से ज्यादा बच्चे घायल, मासूमों का अस्पताल में इलाज जारी, कई आरोपी अरेस्ट

October 24, 2025 at 10:57 PM IST
huge rush of passangers in trains

छठ महापर्व को लेकर ट्रेनों में भारी भीड़, जानिए इस बार यात्री क्यों दिख रहे हैं खुश?

October 24, 2025 at 10:35 PM IST
mangrove forest

'मैंग्रोव मैन' परायिल राजन, फॉरेस्ट को बचाने की लड़ रहे लड़ाई, प्लास्टिक कचरे को कर रहे साफ

October 24, 2025 at 10:32 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.