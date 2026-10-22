प्रदर्शनी से बेटे की पेंटिंग हटी तो भड़कीं प्रियंका गांधी, बोलीं- तुम सच के साथ खड़े रहो

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है. इस पर प्रियंका गांधी ने खुद जवाब दिया है. दरअसल, रेहान ने आरोप लगाया था कि उनकी एक पेंटिंग को प्रदर्शनी से हटा दिया गया है. रेहान ने कहा कि बीकानेर हाउस के प्रबंधन ने उनसे अपनी प्रदर्शनी से दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शनों की तस्वीरें हटाने के लिए कहा है. "नो आइडिया इज फाइनल" नाम से रेहान की यह प्रदर्शनी गुरुवार को शुरू होने वाली है. इसको लेकर प्रियंका ने अपने बेटे का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि जो लोग किसी दूसरे व्यक्ति की अभिव्यक्ति से डरते हैं, वे असल में उस ताकत को पहले ही खो चुके होते हैं, जिसे वे बचाए रखना चाहते हैं. उन्होंने लिखा, "जब सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति किसी दूसरे की अभिव्यक्ति से डरने लगता है, तो उसे शायद पता नहीं होता, लेकिन वह उसी ताकत को खो चुका होता है जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा है. तुम सच के साथ खड़े रहो, और हर खूबसूरत चीज खुद-ब-खुद तुम्हारे पास आ जाएगी. मुझे तुम पर गर्व है, और हमेशा रहेगा."