बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार पर बोलीं प्रियंका गांधी, लोग BJP से ऊब चुके हैं, यह तो बस शुरुआत है - प्रशांत किशोर
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 4, 2026 at 5:19 PM IST
बिहार की बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और इसे बीजेपी के पतन की शुरुआत बताया है. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार को 19 हजार 324 मतों से हराया. इस सीट पर लंबे समय से बीजेपी का कब्जा था, लेकिन यहां उसकी हार के बाद शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बीजेपी हमला बोला है.
बांकीपुर की तरह ही बीजेपी को मध्यप्रदेश की दतिया सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा. यहां कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिबाही को 6 हजार से भी ज्यादा वोटों से हराया. हालांकि गुजरात की मंजलपुर सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है.
बिहार की बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और इसे बीजेपी के पतन की शुरुआत बताया है. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार को 19 हजार 324 मतों से हराया. इस सीट पर लंबे समय से बीजेपी का कब्जा था, लेकिन यहां उसकी हार के बाद शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बीजेपी हमला बोला है.
बांकीपुर की तरह ही बीजेपी को मध्यप्रदेश की दतिया सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा. यहां कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिबाही को 6 हजार से भी ज्यादा वोटों से हराया. हालांकि गुजरात की मंजलपुर सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है.