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ब्रिटिश प्रिंस विलियम ने मुंबई में गली क्रिकेट खेला,'कटिंग चाय'का आनंद लिया

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Prince William In Mumbai (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 16, 2026 at 6:16 PM IST

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 ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन ने सोमवार को मुंबई की 'स्ट्रीट लाइफ' का अनुभव लिया. अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा के पहले दिन, उन्होंने स्कूली छात्राओं और  क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के साथ 'गली क्रिकेट' खेला. इस कार्यक्रम की जानकारी इतनी गुप्त रखी गई थी कि इसमें हिस्सा लेने वाली छात्राओं को भी ये नहीं पता था कि आने वाले मेहमान कौन हैं. जब उन्हें बताया गया कि आने वाले मेहमान 'प्रिंस ऑफ वेल्स' हैं. तो वो हैरान रह गईं. पारंपरिक ढोल-ताशे के साथ स्वागत के बीच इस शाही जोड़े ने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे चाय के स्टॉल पर मिट्टी के 'कुल्हड़ों' में 'कटिंग चाय'का आनंद लिया.

 ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन ने सोमवार को मुंबई की 'स्ट्रीट लाइफ' का अनुभव लिया. अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा के पहले दिन, उन्होंने स्कूली छात्राओं और  क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के साथ 'गली क्रिकेट' खेला. इस कार्यक्रम की जानकारी इतनी गुप्त रखी गई थी कि इसमें हिस्सा लेने वाली छात्राओं को भी ये नहीं पता था कि आने वाले मेहमान कौन हैं. जब उन्हें बताया गया कि आने वाले मेहमान 'प्रिंस ऑफ वेल्स' हैं. तो वो हैरान रह गईं. पारंपरिक ढोल-ताशे के साथ स्वागत के बीच इस शाही जोड़े ने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे चाय के स्टॉल पर मिट्टी के 'कुल्हड़ों' में 'कटिंग चाय'का आनंद लिया.

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PRINCE WILLIAM PLAY GULLY CRICKET

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