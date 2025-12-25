ETV Bharat / Videos

पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन, तीन विभूतियों की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण

पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन

ETV Bharat Hindi Team

December 25, 2025

पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया. उन्होंने वसंत कुंज में बने इस पार्क में देश की तीन विभूतियों अटल बिहारी वाजयेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची विशालकाय कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर पीएम मोदी जम्मू-कश्मीर से धारा-370 को हटाने को जरूरी बताया.  

पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश में सुशासन लाने का श्रेय दिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विजन को अपनी सरकार का लक्ष्य बताया.  

इस अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजयेपी को पुष्पांजलि अर्पित की. केंद्र सरकार ने राष्ट्र के महानायकों की विरासत को सम्मान देने के लिए इस राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण कराया. 65 एकड़ जमीन पर 230 करोड़ की लागत से बने प्रेरणा स्थल में कमल के आकार का एक संग्रहालय भी है.. जहां इन महापुरूषों की विरासत और योगदान को डिजिटल रूप में संजोया गया है.    

