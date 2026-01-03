प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में 'द लाइट एंड द लोटस: रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन' नाम से पवित्र पिपरहवा रेलिक्स की ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. यह प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के पिपरहवा रत्न अवशेषों को 127 साल बाद वापस लाए जाने के साथ एक ऐतिहासिक पल को दर्शाती है. इस प्रदर्शनी में 1898 की खुदाई और उसके बाद 1971-1975 में पिपरहवा साइट पर हुई खुदाई के दौरान मिले अवशेष, रत्न और अवशेष भी दिखाए गए हैं.

इस इवेंट ने देश और विदेश के इतिहासकारों, कल्चर में दिलचस्पी रखने वालों और बौद्ध फॉलोअर्स का ध्यान खींचा है, जो भारत की अपनी पुरानी विरासत को बचाने और सेलिब्रेट करने की कोशिशों को दिखाता है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ये भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े सबसे पुराने और ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण अवशेष हैं. पुरातात्त्विक सबूत पिपराहवा साइट को पुराने कपिलवस्तु से जोड़ते हैं, जिसे आम तौर पर वह जगह माना जाता है जहाँ गौतम बुद्ध ने त्याग से पहले अपना शुरुआती जीवन बिताया था.