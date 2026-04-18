प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कर रहे हैं संबोधित - PM MODI LIVE
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Published : April 18, 2026 at 8:29 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 9:00 PM IST
नई दिल्ली : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं. दरअसल जिस प्रकार से शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरा था, उसके बाद पीएम अपनी बात रख रहे हैं. सदन में वोटिंग से पहले सभी पक्षों ने अपना मत रखा था. यही नहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था, ''देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है. उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए. ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त होगी. देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा. देश की आधी आबादी को उसका हक दें.'' हालांकि दो तिहाई मत नहीं मिलने से यह संशोधन बिल पास नहीं हो पाया. इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं ने विपक्ष पर करारा हमला किया था.
नई दिल्ली : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं. दरअसल जिस प्रकार से शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरा था, उसके बाद पीएम अपनी बात रख रहे हैं. सदन में वोटिंग से पहले सभी पक्षों ने अपना मत रखा था. यही नहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था, ''देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है. उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए. ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त होगी. देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा. देश की आधी आबादी को उसका हक दें.'' हालांकि दो तिहाई मत नहीं मिलने से यह संशोधन बिल पास नहीं हो पाया. इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं ने विपक्ष पर करारा हमला किया था.