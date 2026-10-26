प्रधानमंत्री मोदी ने 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच में हिस्सा लिया, विदेशी प्रतिनिधियों से की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच में हिस्सा लिया और नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में विदेशी प्रतिनिधियों से बातचीत की. आज दिन में शुरू हुए इस फोरम में ब्रिक्स सदस्य और पार्टनर देशों के संसदीय नेता एक साथ आए ताकि संसदीय सहयोग को मजबूत करने और लोगों पर केंद्रित विकास को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जा सके. इस कार्यक्रम में ब्रिक्स सदस्य और पार्टनर देशों के प्रेसाइडिंग ऑफिसर और संसदीय नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, राज्य विधानसभाओं के प्रेसाइडिंग ऑफिसर, संसद सदस्य और दूसरे बड़े लोग शामिल होते हैं.इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिडला ने मीटिंग की अध्यक्षता की और ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और इसमें शामिल देशों के बीच बातचीत, आपसी सम्मान और सहयोग के महत्व पर जोर दिया. अपने उद्घाटन भाषण में बिडला ने डेलीगेट्स का स्वागत किया और कहा, 'इस मौके पर भारत में ब्रिक्स सदस्य देशों के संसदीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आना और एक संयुक्त प्रतिबद्धता साझा करना, अपने आप में एक खास अनुभव होगा.