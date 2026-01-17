ETV Bharat / Videos

देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, मालदा में पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी - FIRST VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN

देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 17, 2026 at 7:35 PM IST

विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान से पहले केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल और असम को बड़ी सौगात दी है. पीएम मोदी ने आज मालदा से पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इससे हावड़ा और गुवाहाटी के बीच ना सिर्फ यात्रा का समय कम होगा.. बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.  

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सुरक्षा, सुविधा और स्पीड का संगम बन गई है. आरामदेह सीटें, सुविधाजनक सीढ़ी, बेहतर टॉयलेट इसे बेहतर ट्रेन बनाती हैं. 16 कोच वाली इस ट्रेन में 823 यात्रियों के लिए जगह है. ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रगति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है. सुरक्षा के लिए ये कवच सेफ्टी सिस्टम से लैस है.   इससे भी खास बात ये है कि ये ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी है.  

इसके साथ ही पीएम मोदी ने 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई.. जो न्यू जलपाई गुड़ी को नागरकविल और तिरुचिरापल्ली से और अलीपुरद्वार को SMVT बेंगलुरु और मुंबई से जोड़ेगी. साथ ही, पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 3 हजार 250 करोड़ की रेल और सड़क परियोजनाओं की भी शुरुआत की, जिससे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के विकास को नई गति मिलेगी.  

FIRST VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात
FIRST VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN

ETV Bharat Hindi Team

