ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी से डील करने का दबाव बढ़ रहा है: ट्रंप - PRESSURE TO MAKE A DEAL
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Published : June 9, 2026 at 7:59 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ चल रही राजनयिक बातचीत को लेकर बहुत उम्मीद जताई है, और कहा है कि वॉशिंगटन एक बड़ी कामयाबी हासिल करने की कगार पर है. ट्रंप ने ये बातें पत्रकारों से तब कहीं जब वे थोड़ी देर पहले एक बास्केटबॉल गेम देखने के बाद न्यूयॉर्क से निकल रहे थे. सोमवार को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में न्यूयॉर्क निक्स और सैन एंटोनियो स्पर्स के बीच एनबीए फाइनल के गेम 3 में हिस्सा लेने के दौरान ट्रंप को दर्शकों के एक हिस्से से जोरदार हूटिंग का सामना करना पड़ा. वॉशिंगटन के पास मौजूद स्ट्रेटेजिक ऑप्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मिलिट्री एक्शन एक ऑप्शन है, लेकिन इसके रीजनल स्टेबिलिटी और ट्रेड कॉरिडोर पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ चल रही राजनयिक बातचीत को लेकर बहुत उम्मीद जताई है, और कहा है कि वॉशिंगटन एक बड़ी कामयाबी हासिल करने की कगार पर है. ट्रंप ने ये बातें पत्रकारों से तब कहीं जब वे थोड़ी देर पहले एक बास्केटबॉल गेम देखने के बाद न्यूयॉर्क से निकल रहे थे. सोमवार को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में न्यूयॉर्क निक्स और सैन एंटोनियो स्पर्स के बीच एनबीए फाइनल के गेम 3 में हिस्सा लेने के दौरान ट्रंप को दर्शकों के एक हिस्से से जोरदार हूटिंग का सामना करना पड़ा. वॉशिंगटन के पास मौजूद स्ट्रेटेजिक ऑप्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मिलिट्री एक्शन एक ऑप्शन है, लेकिन इसके रीजनल स्टेबिलिटी और ट्रेड कॉरिडोर पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है.