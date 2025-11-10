ETV Bharat / Videos

लखनऊ में अखिलेश यादव की प्रेस कांफ्रेंस - SP CHIEF AKHILESH YADAV IN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 2:53 PM IST

|

Updated : November 10, 2025 at 3:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सत्ताधारी दल भाजपा को घेरा है. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर अन्य नेताओं पर भी तंज कसा है. बता दें कि इन दिनों बिहार चुनाव के कारण राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं. इस बीच सभी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं. अखिलेश भी भाजपा पर निशाना साध रहे हैं. कुछ दिनों पहले ही अखिलेश ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर यूपी की योगी सरकार को घेरा था. साथ ही कई सवाल उठाए थे. अखिलेश ने इस मुद्दे पर जांच की मांग भी की थी.

लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सत्ताधारी दल भाजपा को घेरा है. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर अन्य नेताओं पर भी तंज कसा है. बता दें कि इन दिनों बिहार चुनाव के कारण राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं. इस बीच सभी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं. अखिलेश भी भाजपा पर निशाना साध रहे हैं. कुछ दिनों पहले ही अखिलेश ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर यूपी की योगी सरकार को घेरा था. साथ ही कई सवाल उठाए थे. अखिलेश ने इस मुद्दे पर जांच की मांग भी की थी.

Last Updated : November 10, 2025 at 3:33 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SP CHIEF AKHILESH YADAV
AKHILESH YADAV STATEMENT
SP CHIEF AKHILESH YADAV IN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

up assembly monsoon session live cm yogi adityanath vidhan sabha akhilesh yadav sp bjp video

यूपी विधानसभा मानसून सत्र: सपाइयों के नारेबाजी और हंगामे के बीच सदन में चर्चा शुरू

August 11, 2025 at 11:09 AM IST
pm modi kashi visit live 20th installment of pm kisan yojana along with gifts worth 2200 crores released

पीएम मोदी काशी दौरा LIVE: पीएम मोदी ने किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की

August 2, 2025 at 11:00 AM IST
jagannath-rath-yatra-2025-live-puri odisha rath yatra.

पुरी जगन्नाथ रथयात्रा LIVE: मंदिर से निकल रहे भगवान जगन्नाथ, थोड़ी देर में रथ पर होंगे विराजमान

June 27, 2025 at 9:21 AM IST
पीएम मोदी आज कानपुर के दौरे पर हैं.

पीएम नरेद्र मोदी कानपुर LIVE; प्रधानमंत्री ने सूबे को दी 47664 करोड़ की सौगात

May 30, 2025 at 3:05 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.