लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सत्ताधारी दल भाजपा को घेरा है. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर अन्य नेताओं पर भी तंज कसा है. बता दें कि इन दिनों बिहार चुनाव के कारण राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं. इस बीच सभी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं. अखिलेश भी भाजपा पर निशाना साध रहे हैं. कुछ दिनों पहले ही अखिलेश ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर यूपी की योगी सरकार को घेरा था. साथ ही कई सवाल उठाए थे. अखिलेश ने इस मुद्दे पर जांच की मांग भी की थी.