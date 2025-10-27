ETV Bharat / Videos

भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE - ELECTION COMMISION OF INDIA PC LIVE

ETV Bharat Delhi Team

October 27, 2025

October 27, 2025

नई दिल्ली: भारत चुनाव आयोग (ECI) कई राज्यों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. संभावना है कि 10 से 15 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की जाएगी. इनमें वे राज्य भी शामिल हैं जहां अगले साल चुनाव होने हैं. जानकारी के मुताबिक जिन 10 से 15 राज्यों का जिक्र किया जा रहा है इनमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी शामिल हैं. तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में अगले साल 2026 में चुनाव होने हैं. ऐसे में इन राज्यों में SIR कराये जाने के आसार है.

PRESS CONFERENCE
ELECTION COMMISION OF INDIA
PAN INDIA SIR
ELECTION COMMISSION SIR BRIEF LIVE
ELECTION COMMISION OF INDIA PC LIVE

ETV Bharat Delhi Team

