राष्ट्रपति के कार्यक्रम में अव्यवस्था का मामला: MHA के निर्देश पर दार्जिलिंग के डीएम हटाया - DARJEELING DM TRANSFERRED
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Published : March 14, 2026 at 8:39 PM IST
पिछले सप्ताह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान जो अव्यवस्था हुई. उसके लिए गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट और सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदार ठहराया है. मंत्रालय ने इन दोनों सीनियर अफसरों को उनके पदों से हटाकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने का निर्देश दिया. इस निर्देश का पालन करते हुए, दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट को उनके पद से हटा दिया गया है.
7 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान, सिलीगुड़ी में एक इवेंट की जगह में अचानक बदलाव और प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप लगे. राष्ट्रपति ने इस घटना पर नाराजगी जताई थी.
इस घटना पर गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया. सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर सी. सुधाकर और दार्जिलिंग के डीएम मनीष मिश्रा को हटाने की सिफारिश की गई. राज्य सचिवालय ने इन सिफारिशों का एक हिस्सा मान लिया है. मनीष मिश्रा को गृह एवं पहाड़ी मामलों के विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है. सुनील अग्रवाल को दार्जिलिंग का नया डीएम बनाया गया है. हालांकि, टीएमसी सरकार ने अभी सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर सी. सुधाकर को नहीं हटाया है, क्योंकि यह कार्रवाई राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले की गई है. उस घटना को लेकर आज भी पीएम मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोला.
पिछले सप्ताह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान जो अव्यवस्था हुई. उसके लिए गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट और सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदार ठहराया है. मंत्रालय ने इन दोनों सीनियर अफसरों को उनके पदों से हटाकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने का निर्देश दिया. इस निर्देश का पालन करते हुए, दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट को उनके पद से हटा दिया गया है.
7 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान, सिलीगुड़ी में एक इवेंट की जगह में अचानक बदलाव और प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप लगे. राष्ट्रपति ने इस घटना पर नाराजगी जताई थी.
इस घटना पर गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया. सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर सी. सुधाकर और दार्जिलिंग के डीएम मनीष मिश्रा को हटाने की सिफारिश की गई. राज्य सचिवालय ने इन सिफारिशों का एक हिस्सा मान लिया है. मनीष मिश्रा को गृह एवं पहाड़ी मामलों के विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है. सुनील अग्रवाल को दार्जिलिंग का नया डीएम बनाया गया है. हालांकि, टीएमसी सरकार ने अभी सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर सी. सुधाकर को नहीं हटाया है, क्योंकि यह कार्रवाई राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले की गई है. उस घटना को लेकर आज भी पीएम मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोला.