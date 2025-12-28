ETV Bharat / Videos

राष्ट्रपति मुर्मू ने INS वाघशीर पर सवार होकर की समुद्र की यात्रा - PRESIDENT MURMU SUBMARINE

राष्ट्रपति मुर्मू ने INS वाघशीर में समुद्र की यात्रा की (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 9:08 PM IST

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर एक पनडुब्बी में सवार होकर समुद्र की यात्रा की. नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी राष्ट्रपति के साथ कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर पर सवार हुए.

बता दें कि राष्ट्रपति सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर भी हैं. राष्ट्रपति मुर्मू से पहले तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इस श्रेणी की पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की थी. कलाम ने 13 फरवरी, 2006 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सबमरीन में यात्र की थी.

इससे पहले राष्ट्रपति ने इंडियन एयर फोर्स के दो एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी चुकी हैं. अप्रैल 2023 में, उन्होंने असम के तेजपुर में एयर फोर्स स्टेशन पर सुखोई Su-30 MKI फाइट जेट में ऐतिहासिक उड़ान भरी थी. एयरक्राफ्ट को 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया था. इस साल 29 अक्टूबर को, उन्होंने हरियाणा के अंबाला में एयर फोर्स स्टेशन पर राफेल फाइटर जेट से उड़ान भरी थी. राफेल जेट को 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने उड़ाया था. इसके साथ, मुर्मू भारत के अकेले ऐसी राष्ट्रपति बन गईं जिन्होंने IAF के दो फाइटर जेट से उड़ान भरी.

