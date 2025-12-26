राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में हुए एक समारोह में बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया.

इस मौके पर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वालों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि पुरस्कार जीतने वाले बच्चों ने अपने परिवार, अपने समुदाय और पूरे देश का नाम रोशन किया है. उन्होंने भरोसा जताया कि ये पुरस्कार देश भर के सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी ने बाल वीर पुरस्कार से सम्मानित बच्चों के साथ संवाद किया. PM मोदी ने कहा, "आज देश वीर बल दिवस मना रहा है. आज हम उन बहादुर साहिबज़ादों को याद करते हैं जो भारत की शान हैं. वे भारत के अदम्य साहस, वीरता और बहादुरी की सबसे बड़ी मिसाल हैं. उन बहादुर साहिबज़ादों ने उम्र और हालात की हदें तोड़ दीं. वे क्रूर मुगल सल्तनत के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े रहे, और धार्मिक कट्टरता और आतंक को हिलाकर रख दिया. ऐसे शानदार अतीत वाला देश कुछ भी हासिल कर सकता है."

पीएम मोदी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी 'जेन जी' और 'जेन अल्फा' हैं. आपकी जेनरेशन ही देश को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी.