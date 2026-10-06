एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में डॉक्टरों को डिग्री प्रदान कर रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत कर रही हैं. डॉक्टरों और प्रशिक्षुओं को डिग्री प्रदान करने वाली हैं. राष्ट्रपति तीन दिवसीय हिमाचल दौरे पर हैं. राष्ट्रपति के दोरे को लेकर क्षेत्र को नो फ्लाईजोन घोषित किया गया है. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भी विशेष रूप से मौजूद हैं. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेता और गणमान्य व्यक्ति भी समारोह में शिरकत करने वाले हैं.